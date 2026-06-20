A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Avustralya maçında ilk 11'de yer alan 8 isim formasını korurken savunmada Zeki Çelik yerine Mert Müldür Paraguay karşısında forma buldu.

Hücum hattında Orkun Kökçü yerine Yunus Akgün forma bulurken, Arda Güler ise sağ kanattan merkeze kaydı. Barış Alper Yılmaz yerine ise Kenan Yıldız fırsat buldu.

İşte A Milli Takım'ın 11'i:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu