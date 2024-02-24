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  • Vincenzo Montella'nın gözü Serdar Dursun'da! Kasımpaşa maçında tribünde olacak
Spor

Vincenzo Montella'nın gözü Serdar Dursun'da! Kasımpaşa maçında tribünde olacak

Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında oyuna sonradan girerek gol atan deneyimli forvet Serdar Dursun, EURO 2024 kaderini kendi belirleyecek. Başarılı futbolcuyu Kasımpaşa maçında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Fanatik24 Şubat 2024 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'nın gözü Serdar Dursun'da! Kasımpaşa maçında tribünde olacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella kadrosunu yavaş yavaş kafasında oluşturmaya başladı. 49 yaşındaki teknik adam Süper Lig'deki hemen hemen her maçı yerinde izlemeye özen gösteriyor.

MONTELLA'NIN BİR GÖZÜ DE SERDAR DURSUN'DA

Sezon başında gittiği Karagümrük'ten devre arası transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'a yeniden A Milli Takım kapıları açılıyor. EURO 24'te hücum hattında parlamaya aday yıldızların yanında tecrübeli isimler de görmek isteyen Vincenzo Montella, Adana Demirspor döneminde iki kez kadrosuna katmak için görüşme yaptığı ve çok beğendiği Serdar Dursun'u listesine yazdı.

KASIMPAŞA MAÇINDA İZLEYECEK

İsmail Kartal'la çıkış yaptığı 2021 yılında ilk kez A Milli Takım'dan davet alan ve Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 10 maça 7 gol sığdırıp hafızalarda yer edinen deneyimli golcü, yeniden döndüğü Fenerbahçe'de şans bulduğu ilk maçta da fileleri havalandırıp dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Kasımpaşa müsabakasını tribünden izleyecek olan İtalyan teknik adamın bir gözü de forma giymesi halinde Serdar Dursun'un üzerinde olacak.

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