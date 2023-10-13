A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

"Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi."

"ÇOK ZOR MAÇTI"

"Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik."

"KUTLAMALAR PAZAR GÜNÜ"



"Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım."

"EN ÜZÜCÜ OLAN..."



"En üzücü tarafı, ilk yarıda bir gol atma ihtimalimiz daha vardı. O golü atamadığımız için yorucu oldu ama hepsiyle gurur duyuyorum. Takım ruhunu sahaya yansıttılar."

"BÜTÜN OYUNCULAR ÇOK İYİYDİ"



"Hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı"