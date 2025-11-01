Vincezo Montella derbiyi tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella izledi. Montella, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı protokol tribününden yardımcı antrenörleriyle birlikte takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile oynayacak.