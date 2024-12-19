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Spor

Vinicius Jr: Mbappe ile oynamayı hayal ediyordum

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

19 Aralık 2024 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Vinicius Jr: Mbappe ile oynamayı hayal ediyordum
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Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Brezilyalı yıldız, "Mbappe'nin büyük bir hayranıyım. Transferinden önce ona birçok mesaj göndermiştim çünkü onunla birlikte oynamayı hayal ediyordum. Uzun zamandır birbirimize hayranlık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid hakkında da konuşan Vinicius Junior, "Kimsenin kibirli olmadığı ve herkesin birbirini sevdiği harika bir takımımız var. Real Madrid'i her zaman olması gereken yere, zirveye taşımak için buradayız." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 13 gol attı ve 9 asist yaptı.

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