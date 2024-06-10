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Spor

Vinicius Junior: Ben ırkçılığın celladıyım

Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, İspanya'da yaşanan ırkçılık olayları için, 'Ben ırkçılığın celladıyım' ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2024 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Vinicius Junior: Ben ırkçılığın celladıyım
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İspanya futbolunda ırkçılık suçundan ilk hapis cezası, Real Madridli Vinicius Junior'a karşı ırkçı söylemlerinden dolayı Valencialı 3 taraftara verildi.

Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

Bu, LaLiga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

"BEN IRKÇILIĞIN CELLADIYIM"

Vinicius Junior, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu açıklamasında, "Birçok kişi bunu görmezden gelmemi istedi, bazıları mücadelemin boşuna olduğunu ve sadece futbol oynamam gerektiğini söyledi. Ancak her zaman söylediğim gibi ben ırkçılığın kurbanı değilim. Ben ırkçılığın celladıyım. İspanya tarihindeki bu ilk ceza benim için değil, tüm siyahlar için. Bu tarihi cezanın gerçekleşmesine yardımcı oldukları için La Liga ve Real Madrid'e teşekkür ederim. Daha fazlası da gelecek." ifadelerini kullandı.

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