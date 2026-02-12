Vinicius Junior geleceği hakkında açıklama

Flamengo başkanı, Brezilya milli takımının yıldız oyuncusu Vinicius Junior'un geleceği hakkında spekülasyonlar sürerken, kulübünün bu oyuncuyu yeniden transfer etme konusundaki tutumunu açıkladı.

Forvetin Santiago Bernabeu'daki sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve Xabi Alonso'nun Los Blancos'un başında olduğu kısa süre içinde sözleşmesini uzatması pek olası görünmüyordu. Şimdi ise Luiz Eduardo Baptista, kulübünün Vinicius ile yakın zamanda bir anlaşma yapamayacağını itiraf etti.

VİNİCİUS AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Boto'nun Vinicius'u bedelsiz transfer etmekle ilgili yorumları daha sonra Baptista'ya iletildi, ancak o da bu fikri reddetti.

Baptista, "Evet, ama Vinicius Junior Avrupa'da kalmak istiyor. Az önce tartıştığımız gibi, her oyuncunun şu anki durumu farklı. Vini'nin isteği mi yoksa mali nedenler mi, bu daha çok taraftarların hayal edebileceği bir konu. Gerçek bu. Vinícius Jr. her zaman hoş karşılanır. Brezilya'ya geldiğinde Maracana'ya gider, Flamengo tribünlerini ziyaret eder, evinde arkadaşları vardır. Vini'yi istiyoruz, ama o henüz Flamengo'nun ulaşabileceği bir yerde değil. Henüz değil."