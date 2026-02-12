İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6571
  • EURO
    51,9539
  • ALTIN
    7104.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vinicius Junior geleceği hakkında açıklama
Spor

Vinicius Junior geleceği hakkında açıklama

Brezilya ekibi Flamengo'nun başkanı, La Liga devi Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'un transfer ihtimali hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Vinicius Junior geleceği hakkında açıklama
ABONE OL

Flamengo başkanı, Brezilya milli takımının yıldız oyuncusu Vinicius Junior'un geleceği hakkında spekülasyonlar sürerken, kulübünün bu oyuncuyu yeniden transfer etme konusundaki tutumunu açıkladı.

Forvetin Santiago Bernabeu'daki sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve Xabi Alonso'nun Los Blancos'un başında olduğu kısa süre içinde sözleşmesini uzatması pek olası görünmüyordu. Şimdi ise Luiz Eduardo Baptista, kulübünün Vinicius ile yakın zamanda bir anlaşma yapamayacağını itiraf etti.

VİNİCİUS AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Boto'nun Vinicius'u bedelsiz transfer etmekle ilgili yorumları daha sonra Baptista'ya iletildi, ancak o da bu fikri reddetti.

Baptista, "Evet, ama Vinicius Junior Avrupa'da kalmak istiyor. Az önce tartıştığımız gibi, her oyuncunun şu anki durumu farklı. Vini'nin isteği mi yoksa mali nedenler mi, bu daha çok taraftarların hayal edebileceği bir konu. Gerçek bu. Vinícius Jr. her zaman hoş karşılanır. Brezilya'ya geldiğinde Maracana'ya gider, Flamengo tribünlerini ziyaret eder, evinde arkadaşları vardır. Vini'yi istiyoruz, ama o henüz Flamengo'nun ulaşabileceği bir yerde değil. Henüz değil."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.