Vinicius Junior, Ronaldo'yu geçti: Real Madrid tarihine adını yazdırdı

Real Madrid'in parlayan yıldızı Vinícius Júnior, kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Arsenal'e karşı oynanan maçta attığı beraberlik golüyle 105 gole ulaşan Brezilyalı kanat oyuncusu, kulüp tarihinde en çok gol atan Brezilyalı unvanını Ronaldo'nun elinden aldı.

Kulübün resmi açıklamasına göre Vinícius, Real Madrid formasıyla 310 maça çıkarak bu rakama ulaştı. 2002-2007 arasında forma giyen Ronaldo ise 177 maçta 104 gol atmıştı. 2018/19 sezonunda Valladolid'e karşı ilk golünü atan Vinícius, o günden bu yana La Liga'da 61, Şampiyonlar Ligi'nde 29, Copa del Rey'de 7, Süper Kupa'da 4 ve Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 gol kaydetti. Valencia'ya karşı 9 golle en çok gol attığı takım ise dikkat çekiyor.