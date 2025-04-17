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Spor

Vinicius Junior, Ronaldo'yu geçti: Real Madrid tarihine adını yazdırdı

Real Madrid formasıyla 105. golüne ulaşan Vinicius Junior, efsane Ronaldo'yu geride bırakarak kulüp tarihinin en çok gol atan Brezilyalısı oldu. Genç yıldız, 310 maçta ulaştığı bu başarıyla adını Madrid efsaneleri arasına yazdırdı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Vinicius Junior, Ronaldo'yu geçti: Real Madrid tarihine adını yazdırdı
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Real Madrid'in parlayan yıldızı Vinícius Júnior, kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Arsenal'e karşı oynanan maçta attığı beraberlik golüyle 105 gole ulaşan Brezilyalı kanat oyuncusu, kulüp tarihinde en çok gol atan Brezilyalı unvanını Ronaldo'nun elinden aldı.

Kulübün resmi açıklamasına göre Vinícius, Real Madrid formasıyla 310 maça çıkarak bu rakama ulaştı. 2002-2007 arasında forma giyen Ronaldo ise 177 maçta 104 gol atmıştı. 2018/19 sezonunda Valladolid'e karşı ilk golünü atan Vinícius, o günden bu yana La Liga'da 61, Şampiyonlar Ligi'nde 29, Copa del Rey'de 7, Süper Kupa'da 4 ve Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 gol kaydetti. Valencia'ya karşı 9 golle en çok gol attığı takım ise dikkat çekiyor.

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