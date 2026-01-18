İSTANBUL 4°C / 1°C
  Vinicius Junior ve Jude Bellingham Real Madrid taraftarının hedefi oldu
Spor

Vinicius Junior ve Jude Bellingham Real Madrid taraftarının hedefi oldu

Real Madrid taraftarı Copa del Rey'de ikinci lig ekibi Albacete karşısında alınan yenilginin faturasını Vinicius Junior ve Jude Bellingham 'a kesti.

18 Ocak 2026 Pazar 13:51
Vinicius Junior ve Jude Bellingham Real Madrid taraftarının hedefi oldu
Vinicius Junior ve Jude Bellingham, Levante ile oynanan maç öncesinde ve karşılaşma sırasında Real Madrid taraftarlarının bir bölümü tarafından ıslıklandı.

Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ve Los Blancos'un Copa del Rey'de ikinci lig ekibi Albacete karşısında yaşadığı ağır hayal kırıklığının ardından, Santiago Bernabeu'daki tepkiler hücum hattındaki iki yıldıza ve kulüp başkanı Florentino Pérez'e yöneldi.

Real Madrid taraftarları cumartesi günü La Liga'da Levante ile oynanan maç öncesinde kadrolar açıklanırken Bellingham ve Vinicius Jr'ı ıslıkladı.

Kulüp başkanı Florentino Pérez de tribünlerden gelen tepkilerden nasibini aldı; bazı taraftarlar istifaya davet etti. Vinicius Jr'ın, kendisine yönelen özellikle yüksek ıslıkları çok ciddiye aldığı ve bu sırada takım arkadaşlarının kendisini teselli ettiği görüldü. Karşılaşma boyunca da Brezilyalı yıldıza yönelik tepkiler zaman zaman oldukça sertti.

