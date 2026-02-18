İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Vinicius Junior'a ırkçı saldırı! Hakem maçı durdurdu

Benfica ile Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki mücadelesinde oyun kısa süreli durdu. Vinicius Junior'ın golünün ardından tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem karşılaşmayı durdurdu, 10 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Vinicius Junior'a ırkçı saldırı! Hakem maçı durdurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.

