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Spor

Vinicius Junior'dan Real Madrid'e olumsuz cevap

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifine beklenmedik bir yanıt verdi. Yıldız oyuncu takımından gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e olumsuz cevap
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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifine beklenmedik bir yanıt verdi.

The Athletic'in haberine göre; Vinicius Junior, Real Madrid'in yeni sözleşme için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi.

Habere göre; Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe gibi yıllık 15 milyon euro maaş alan Vinicius Junior, kulübün yaptığı ilk teklifin güncellenmesini istedi.

Haberde, Vinicius'un temsilcilerinin Mbappe'nin 15 milyon euro'nun yanında elde ettiği yan gelirlere dikkat çekerek Vinicius'un da benzer bir gelire sahip olması gerektiğini savunduğu yazıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Suudi Arabistan kulüplerinin hedefinde olan Vinicius Junior'un sözleşmesinde 1 milyar euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 16 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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