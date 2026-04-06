  • Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması
Spor

Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior yeni sözleşme haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 14:55
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sık sık yeni sözleşme haberleriyle gündeme gelen Brezilyalı futbolcu, bu konuda önemli mesaj verdi.

Yeni sözleşme konusunda çok sakin olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Yeni sözleşme, zamanı geldiğinde imzalanacak. Real Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum. Bu konuda çok rahatım, başkanımıza çok güveniyorum. Madrid'e çocukken geldim. Her kulüpte olduğu gibi, burada da inişler ve çıkışlar olacağını biliyorum. Hayallerimin kulübünde çok şey öğrendim ve olgunlaştım." dedi.

Brezilyalı futbolcu, "Başkan Florentino Perez ile harika bir ilişkim var. Umarım yakında bir anlaşmaya varırız ve hayallerimin kulübünde yaşamaya devam edebilirim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Vinicius Junior, 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

