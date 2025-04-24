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Spor

Vinicius Junior'un yerine Haaland

Real Madrid Başkanı Fiorentino Perez'in, Vinicius Junior'un takımdan ayrılması durumunda Erling Haaland'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
Vinicius Junior'un yerine Haaland
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Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Takımın yıldızı Vinicius Junior'ın ayrılması durumunda başkan Florentino Perez, büyük bir transfer için kollarını sıvamış durumda.

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife Vinicius'un 'Evet' demesi halinde Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak.

2034'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Norveçli yıldız, Manchester City ile bu sezon kontratını yenilemiş ve 2034'e kadar kendini İngiliz ekibine bağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.

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