İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,261
  • EURO
    53,331
  • ALTIN
    6701.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vinicius sahneye çıktı! Real Madrid deplasmanda kazandı
Spor

Vinicius sahneye çıktı! Real Madrid deplasmanda kazandı

Real Madrid, Espanyol deplasmanında Vinícius Junior'un golleriyle 2-0 kazandı. Sakatlığı bulunan Arda Güler kadroda yer almazken, Madrid ekibi puanını 77'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
Vinicius sahneye çıktı! Real Madrid deplasmanda kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Vinicius Junior attı. Brezilyalı yıldız, 55 ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı.

Konuk ekip Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 77 puana yükseldi. Espanyol, 39 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Real Madrid, gelecek hafta Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol, Sevilla deplasmanında puan mücadelesi verecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.