Vinicius sahneye çıktı! Real Madrid deplasmanda kazandı

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Vinicius Junior attı. Brezilyalı yıldız, 55 ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı.

Konuk ekip Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 77 puana yükseldi. Espanyol, 39 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Real Madrid, gelecek hafta Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol, Sevilla deplasmanında puan mücadelesi verecek.