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Spor

Virgil Van Dijk: 1 puana sevindiler

Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk, Manchester United ile golsüz berabere sonuçlanan maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

17 Aralık 2023 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Virgil Van Dijk: 1 puana sevindiler
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Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, 0-0 biten Manchester United maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTEYEN BİZDİK"

Büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen van Dijk, "Maçı nasıl oynadığımıza bakarsanız, topa hep biz sahiptik. Birçok gol fırsatı yakaladık. Maçı kazanmaya çalışan sadece bir takım vardı. Elbette her maçı kazanmak istiyoruz ve bu yüzden puan kaybı sinir bozucu. Bazen çok kötü şutlar attık, bazen kötü paslar verdik, bazen en doğru kararı veremedik. Elbette işimizi yapmaya devam edeceğiz ama sinirlerimiz bozuk. Çünkü her açıdan üstündük." dedi.

"1 PUANA SEVİNDİLER"

Manchester United'ın 1 puana sevindiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Manchester United 1 puana sevinirken biz aldığımız 1 puan nedeniyle sinirliyiz. Açıkçası, Manchester United en iyi dönemin değil. Rakipler Anfield'a çıktıklarında bizim kalitemiz nedeniyle temkinli oynuyorlar. Ancak, bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu durumdan ders çıkarmalıyız ve çıkaracağız. Geçen sene Manchester United maçına çok sıkıntılı gelmiştik ama 7-0 kazanmıştık. Ancak, artık o maçın da bir önemi yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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