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Spor

Virgil Van Dijk açıkladı! Liverpool'da kalacak mı?

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Virgil van Dijk, Fulham maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Virgil Van Dijk açıkladı! Liverpool'da kalacak mı?
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Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Virgil van Dijk, Fulham maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübü ve taraftarları sevdiğini belirten tecrübeli stoper, "Bu kulübü ve taraftarları seviyorum. Yine yanımızdalardı. Onlara galibiyetle karşılık vermek istedik. Onlardan ricam, pazar günü de orada olmaları ve stadyumu her zaman olduğu gibi harika bir atmosfere çevirmeleri." dedi.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Hollandalı savunmacı geleceği hakkında ise, "Evet, görüşmelerde ilerleme var. Bakın, bunlar kulüp içi görüşmeler ve neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

"WEST HAM MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Öte yandan takımının bu yenilgiden çabuk toparlanacağına inandığını söyleyen Van Dijk, "Çok çalışacağız. Çok iyi bir durumdayız ama özellikle ilk yarıdaki gibi maçlar bize işin henüz bitmediğini gösteriyor. Bunu her hafta söylüyorum. Takımımızda bu işin hala tamamlanmadığına dair bir zihniyet var. Şimdi bu mağlubiyeti hem fiziksel hem de zihinsel olarak atlatıp West Ham maçına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda İngiliz devi ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 33 yaşındaki Virgil van Dijk, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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