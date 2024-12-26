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Spor

Virgil van Dijk geleceği hakkında konuştu

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk geleceği hakkında konuştu.

26 Aralık 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Virgil van Dijk geleceği hakkında konuştu
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Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Virgil van Dijk, geleceği için konuştu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Kulübü ve taraftarları seviyorum. Onlar da beni seviyor. En az 3-4 yıl daha en üst seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kulüple yeni sözleşme için görüştüklerini söylemişti.

Liverpool formasıyla 292 maça çıkan Virgil Van Dijk, 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

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