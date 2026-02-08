Virgil van Dijk gelecek planını duyurdu

Hollandalı savunmacıya, futbolu bıraktığında kendisini bir teknik direktör ya da yorumcu olarak görüp görmediği soruldu. Premier League şampiyonluğu yaşamış deneyimli futbolcunun, kramponları temelli asacağı güne kadar hâlâ başarmak istediği pek çok hedefi bulunuyor. Van Dijk, hem bugün hem de gelecekte yeni nesillere ilham vermeye devam etmek istediğini vurguluyor.

Virgil van Dijk, futbolun zirvesine uzanan yolculuğunu dolambaçlı bir rotadan geçti. Groningen, Celtic ve Southampton formalarını giydikten sonra Ocak 2018'de 75 milyon sterlin (102 milyon dolar) bonservis bedeliyle Anfield'ın yolunu tuttu. Liverpool ile hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Liverpool, 2025 yazında yaptığı yüksek harcamaların ardından bu sezon küçük bir düşüş yaşadı ve bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Van Dijk, bu süreçte bir ara Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile sözlü bir polemiğin içinde buldu kendini.

Bu çerçevede, kendisine yorumculuk yapıp yapmayacağı ya da teknik direktörlüğün ilgisini çekip çekmediği sorulan Virgil van Dijk şu ifadeleri kullandı:

"Asla 'asla' demem, çünkü doğru şeyleri söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir konumda olduğumu hissediyorum. Ama kendimi bir yorumcu olarak görmüyorum. Teknik direktör olacağımı da sanmıyorum. Sürekli baskı altında olduğunuz bir dünyadan, ki bunu sevmediğimden değil, olmak istediğim şeyin bir parçası, kısa bir süreliğine çıkıp sonra tekrar o dünyanın içine dönmek gibi geliyor bana. Üstelik sahada ne olacağı konusunda da aslında pek bir kontrolünüz olmuyor."

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: "Yeni nesle ilham vermeyi gerçekten çok seviyorum. Akademiye sık sık gidiyorum çünkü Liverpool'u gelecekte ayakta tutacak olanların onlar olduğunu düşünüyorum. Kendime ait bir gençlik turnuvam var ve bunun dünyanın en büyük U13 turnuvası olmasını istiyorum. Yani bu yönde bir şeyler yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Bunun gençler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu biliyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Ama bakalım, daha çok zaman var."