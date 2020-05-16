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Spor

Virgil van Dijk Groningen'e destek oldu! Taraftarlara seslendi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eski takımı Groningen'e destek olmak için dört kombine bilet aldığını açıkladı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:39
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28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldım. Bu zor zamanda Groningen'e yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

Virgil van Dijk, kombineleri bilet almaya gücü yetmeyen taraftarlara çekilişle dağıtacağını belirtti.

Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2011'de Groningen'de profesyonel olmuştu.

Groningen, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 9. sırada bulunuyordu.

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