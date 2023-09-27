Virgil van Dijk: Herkes üzerine düşeni yapacak!

Liverpool'un 32 yaşındaki Hollandalı stoperi ve takımın kaptanı Virgil van Dijk, Carabao Kupası 3. turunda karşılaşacakları Leicester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maça sonradan giren oyuncuların da takım için önemli olduklarını söyleyen Virgil van Dijk, "Son birkaç haftanın en büyük derslerinden biri şuydu: Maçlara başlasalar da yedek kulübesinden çıksalar da katkıda bulunmaya hazır oyunculardan oluşan bir takıma sahibiz. Şu ana kadar oynadığımız tüm maçlarda şunu gösterdik: Kimin başlayıp kimin bitirdiği önemli değil, herkesin oynayacak bir rolü var." ifadelerini kullandı ve tezini savunan maçları şu şekilde saydı:

"Pazar günü tamamen aynıydı; Joel Matip ilk 11'e geri döndü ve onu olağanüstü bir savunmacı yapan tüm deneyim ve kaliteyi gösterdi. Diogo Jota oyuna girdi ve çok önemli bir gol attı. Ağustos ayında Newcastle'daki galibiyetimizde Darwin Nunez'in belirlediği standartlarla, LASK ve Wolves'a karşı daha önceki maçlarımızda da aynı durum geçerliydi."

"4 FARKLI KULVARDA OYNUYORUZ"

Bu sezon 4 farklı kulvarda oynadıklarını söyleyen ve her kulvarın ayrı zorluk getirdiğini söyleyen Virgil van Dijk şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

"Bu aynı zamanda ihtiyacımız olacak bir şey çünkü dört farklı kulvarda mücadele ediyoruz ve her biri kendi zorluklarını beraberinde getiriyor. Önümüzdeki maç Lig Kupası maçı, bu yüzden menajerin takım seçimi açısından seçeneklerini tartacağından eminim. Bir kez daha, forma alabilecek kadar şanslı olan herkesin önceden belirlenen standartlara uyması gerekiyor."