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Spor

Virgil van Dijk için korkutan sakatlık

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Everton ile 2-2 berabere kaldığı maçta Virgil van Dijk sakatlanarak oyuna devam edemedi. Everton kalecisi Pickford'ın yaptığı sert hareket tepkilere neden oldu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:45
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İngiltere Premier Lig’de Everton ile Liverpool’u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

VAR’DAN OFSAYT UYARISI GELDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford’un sert müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR’dan ofsayt uyarısı geldi.

Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk’ın ofsaytta olduğunu Liverpool’lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez’e bıraktı. Pickford’ın yaptığı kontrolsüz ve sert hareket sosyal medyada taraftarlarında tepkisini çekti.

AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ

Virgil van Dijk’ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera’nın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

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