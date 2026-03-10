Virgil van Dijk: İyi bir takıma karşı oynadık

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Çok fazla fırsat yarattık, ama aynı zamanda çok fazla fırsatı da kaçırdık. Bence ilk yarıda gol atmaya çok yaklaştık. Bu fırsatları değerlendirip golle sonuçlandırmak çok önemli. Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık." dedi.

Slot, "İkinci maç bizim sahamızda oynanacak. Bu bizim için kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyken her şey bizim elimizde. Bir sonraki tura yükselmek için orada oynayacağız." diye konuştu.