Virgil van Dijk: Liverpool hayatımın bir parçası oldu

Liverpool'un savunma oyuncusu ve kaptanı Virgil van Dijk, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kulüpte sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp'un ayrılacağına değinen Hollandalı futbolcu, "Bir geçiş dönemi olacak ve ben de bunun bir parçası olacağım. Bence kulüp yeni teknik direktörün kim olacağına odaklanmış durumda ve şu anda asıl önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Kendi geleceği için konuşan Virgil van Dijk, "Burada çok mutluyum, bu kulübü seviyorum. Kulüp, şimdiden hayatımın bir parçası oldu. Tek söyleyebileceğim bunlar." dedi.

"DEĞİŞİM HEYECAN VERİCİ"

Kulüpteki değişim sürecinin heyecan verici olduğunu aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla değişiklik olacak. Bunun için doğru kelimenin korkutucu olduğunu söyleyemem. Aksine, yaşanacaklar çok ilginç ve heyecan verici." diye konuştu.

"HAYATIN BİR PARÇASI"

Klopp ile yaşanacak ayrılık için konuşan deneyimli futbolcu, "Elde ettiğimiz başarılardan bahsetmeye gerek duymuyorum. Son gün duygusal olacak ama bu hayatın bir parçası" sözlerini sarf etti.

"6 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Van Dijk, son olarak, "Kulüp içinde çok şey oluyor ama biz maçlara konsantre oluyoruz. Bu bizim görevimiz ve işimiz. Ligde kalan son 6 puanı almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.