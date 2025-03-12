Virgil van Dijk: Penaltılar her zaman bir piyangodur

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'ye penaltılarla elenerek turnuvaya veda etti. Maç sonrası konuşan Virgil van Dijk, takımının performansını değerlendirirken hayal kırıklığını dile getirdi.

Deneyimli savunmacı, "Penaltılar her zaman bir piyangodur. Donnarumma kusursuzdu. Geçen haftaya kıyasla daha iyi bir oyun sergiledik ancak PSG çok kaliteli bir takım. Luis Enrique yönetiminde büyük gelişim gösterdiler" dedi. Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Van Dijk, sonucu kabullenerek PSG'yi tebrik etti.