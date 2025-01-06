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Spor

Virgil van Dijk sözleşme iddiaları hakkında konuştu

Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldız savunmacı Virgil van Dijk yeni kontrat iddiaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Virgil van Dijk sözleşme iddiaları hakkında konuştu
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Liverpool'da Muhammed Salah ile sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Virgil van Dijk, bu konuda gelen soruya cevap verdi.

Hollandalı futbolcu, yeni sözleşme konusunda gelen sorunun ardından bu konuda söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını söyledi.

Virgil van Dijk, "Bu konuda sakinim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 295 maçta 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

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