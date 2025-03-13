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Spor

Virgil Van Dijk'a sürpriz teklif

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Liverpool'un deneyimli savunma oyuncusu Virgil Van Dijk için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Suudi ekibinin Virgil Van Dijk'a sezonluk 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Virgil Van Dijk'a sürpriz teklif
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Liverpool'da yıldızlarının kontrat problemi henüz çözülebilmiş değil.

Takımın altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Mohamed Salah ve kaptan Virgil Van Dijk'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Liverpool yıldızlarıyla henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamazken 3 ismin de kontratlarının bitmesine 6 aydan az bir süre kalmasından dolayı diğer takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkı bulunuyor.

3 futbolcuyla ilgili farklı transfer iddiaları çıkarken Virgil Van Dijk için sürpriz bir takım gündeme geldi. L'Equipe'te yer alan haberde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Van Dijk'a sözleşme teklif ettiği belirtildi. Haberde Al-Hilal'in teklifinin sezonluk 20 milyon euro olduğu ve tecrübeli stoperin henüz bir karar vermediği kaydedildi.

Liverpool'dan bu sezon için 13.5 milyon euro kazanan Van Dijk, Al-Hilal'in teklifini kabul etmesi halinde kazancını 6.5 milyon euro artırmış olacak.

Ek olak Al-Hilal'in Barcelona formasıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden Raphinha için de teklif yaptığı ancak Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek Katalan ekibinde kaldığı ifade edildi.

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