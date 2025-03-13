Virgil Van Dijk'a sürpriz teklif

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Liverpool'da yıldızlarının kontrat problemi henüz çözülebilmiş değil.

Takımın altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Mohamed Salah ve kaptan Virgil Van Dijk'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Liverpool yıldızlarıyla henüz yeni kontrat için anlaşma sağlayamazken 3 ismin de kontratlarının bitmesine 6 aydan az bir süre kalmasından dolayı diğer takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkı bulunuyor.

3 futbolcuyla ilgili farklı transfer iddiaları çıkarken Virgil Van Dijk için sürpriz bir takım gündeme geldi. L'Equipe'te yer alan haberde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Van Dijk'a sözleşme teklif ettiği belirtildi. Haberde Al-Hilal'in teklifinin sezonluk 20 milyon euro olduğu ve tecrübeli stoperin henüz bir karar vermediği kaydedildi.

Liverpool'dan bu sezon için 13.5 milyon euro kazanan Van Dijk, Al-Hilal'in teklifini kabul etmesi halinde kazancını 6.5 milyon euro artırmış olacak.

Ek olak Al-Hilal'in Barcelona formasıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden Raphinha için de teklif yaptığı ancak Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek Katalan ekibinde kaldığı ifade edildi.