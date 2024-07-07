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Spor

Virgil van Dijk'tan Barış Alper'e büyük övgü!

Hollanda'nın yıldız futbolcusu Virgil van Dijk, Türkiye maçının ardından Barış Alper Yılmaz'a büyük övgüler dizdi.

7 Temmuz 2024 Pazar 01:03 - Güncelleme:
Virgil van Dijk'tan Barış Alper'e büyük övgü!
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Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Virgil van Dijk karşılaşmayla ilgili, "Sonlara doğru geri çekildik. Türkiye çok fazla risk aldı ve üstümüze geldi. Sonunda yarı finale yükseldik. Taraftarlarımızla güzel bir kutlama yaptık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.' dedi.

Stadyumda çok Türk olduğunu söyleyen Van Dijk, 'Stadyumda çok fazla Türk taraftar vardı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık. Elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve biz de yaptık.' ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu sözlerini, 'Bir kurtarışa, bir müdahaleye ya da başka bir şeye herkesin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Bunu birlikte yaptık ve yarı finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi toparlanıp bir başka zorlu maça hazırlanacağız." şeklinde sürdürdü.

Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuşan Van Dijk, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

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