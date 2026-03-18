  Virgil van Dijk'tan Galatasaray itirafı: Atmosfer gerçekten etkileyiciydi
Virgil van Dijk'tan Galatasaray itirafı: Atmosfer gerçekten etkileyiciydi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield'da Galatasaray'ı konuk edecek Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk sarı kırmızılı ekip hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ı Anfield Road'da konuk edecek olan Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk'tan şaşırtan açıklamalar geldi. Hollandalı yıldızın İstanbul'daki atmosfer itirafı dikkat çekti.

Kritik mücadele öncesi İngiliz devinin kaptanı Virgil van Dijk, resmi maç programı dergisine çok özel açıklamalarda bulundu.

"BU ÖFKEYİ KULLANMALIYIZ"

Hafta sonu Premier Lig'de Tottenham'a karşı yaşadıkları hayal kırıklığına değinen Hollandalı stoper, bu durumu Galatasaray maçında bir motivasyon kaynağı olarak kullanmaları gerektiğini belirterek, "Pazar günü yaşananlara çok fazla takılmak istemiyorum ama tıpkı taraftarlarımız gibi bizim de çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu akşamki mesele, o hayal kırıklığını ve öfkeyi doğru bir reaksiyona dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

"Avrupa geceleri Anfield'da her zaman özeldir. Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi. Ancak biliyorum ki bizim taraftarımız da bu akşam o gürültüyü ve tutkuyu fazlasıyla bastıracak bir ses getirecektir."

"GALATASARAY SAYGIYI HAK EDİYOR"

"Galatasaray geçen hafta ne kadar tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Kesinlikle saygımızı hak ediyorlar ve bu saygıyı görecekler. Ancak ben bu takıma, bu oyuncu grubuna inanıyorum. Eğer yapabileceğimizi bildiğimiz seviyelere ulaşırsak, turu geçmek için harika bir şansımız olacak."

"BAŞKA HEDEF YOK, SAVAŞACAĞIZ!"

"Tek hedefimiz turu geçmek, başka hiçbir şey değil. 90 dakika artı uzatmalar boyunca her şeyimizi verelim, inançla oynayalım ve her şeyimizi o sahada bırakalım. Bunu hep birlikte yapmalıyız."

