Virgil van Dijk'tan Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'da Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'ın sözleşmeleri haziran ayında sona eriyor. Arne Slot yönetimindeki İngiliz devi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray gelecek sezon için Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a İngiliz ekibinden kötü haber geldi.

The Athletic'in haberine göre Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'ın performansına kayıtsız kalamayan Liverpool yönetimi, iyi yıldızın da sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başlayacak. İngiliz devinin 2 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.