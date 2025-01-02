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Spor

Virgil van Dijk'tan Galatasaray'a kötü haber

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde olan Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'tan kötü haber geldi. İngiliz kulübü oyuncusuyla yeniden sözleşme imzalamak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Virgil van Dijk'tan Galatasaray'a kötü haber
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Liverpool'da Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'ın sözleşmeleri haziran ayında sona eriyor. Arne Slot yönetimindeki İngiliz devi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray gelecek sezon için Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a İngiliz ekibinden kötü haber geldi.

The Athletic'in haberine göre Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'ın performansına kayıtsız kalamayan Liverpool yönetimi, iyi yıldızın da sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başlayacak. İngiliz devinin 2 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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