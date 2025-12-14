Virgil van Dijk'tan Salah açıklaması

Virgil van Dijk, Muhammed Salah'ın Liverpool'da kalmasını istediğini ancak bunun kesin olmadığını kabul etti.

Mısırlı yıldız, geçen hafta Leeds ile oynanan ve 3-3 biten maçın ardından yaptığı çıkış nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanı kadrosuna alınmamıştı.

Salah, teknik direktör Arne Slot tarafından cumartesi günü Brighton'a karşı oynanan ve kazanılan maçta yeniden kadroya dahil edildi.

Maça yedek başlayan yıldız futbolcu, sakatlanan Joe Gomez'in yerine 26. dakikada oyuna girdi. Salah, dönüş maçında Hugo Ekitike'nin ikinci golünde kullanılan korneri yaparak katkı sağladı.

Ancak tecrübeli oyuncu şimdi Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak ve bir aydan uzun süre takımdan ayrı kalabilir. Bu süreçte geleceğiyle ilgili durumun netleşmesi bekleniyor.

Van Dijk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu benimle ilgili değil, takımla ilgili. Mo ile ve neredeyse tüm oyuncularla konuşurum, dinlerim ve gözlemlerim, önemli olan da bu. Eğer bunun takım içinde bir problem yaratıp performansı etkilediğini hissederseniz, o zaman durum farklı olur. Ancak bence bu hafta gösterdik ki tamamen birlik içindeyiz ve hep birlikte ilerliyoruz.

Mo Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Orada başarılı olmasını umuyoruz ve geri dönmesini bekliyoruz, bu sezonun geri kalanı için bizim adımıza çok önemli. Ama diğer yandan futbolu hepimiz biliyoruz ve ne olacağını kimse bilmiyor. Kalmasını umuyorum çünkü o benim liderlerimden biri, çok önemli bir oyuncu. Bir asistle bunu yine gösterdi. Kulüp için hâlâ çok önemli ama bu durumda birden fazla taraf var."

Salah'ın "otobüsün altına atıldım" şeklindeki sözleri ve Slot ile aralarının iyi olmadığı yönündeki açıklamalarından sonra Liverpool iki maçını da kazandı.

Salah, cuma günü teknik direktörüyle konuşarak aradaki buzları eritti ve ardından maç kadrosuna yeniden dahil edildi.

Van Dijk, yaşananların takıma etkisiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bunlar perde arkasında çözmemiz gereken şeyler ama performanslar her şeyi anlatıyor. Birlikte olduğumuzu gösteriyoruz, en önemlisi bu.

Soyunma odasındaki hava her zaman çok iyiydi. Elbette kazanıp kaybetmeye göre iniş çıkışlar olabilir ama benim gördüğüm en önemli şey, bu durumu tersine çevirme isteğimiz, açlığımız ve enerjimiz. Mesele 95 dakika boyunca sahada olanlar. Sezonun çok uzun olduğunu biliyoruz, istikrarlı olmak istiyoruz. Devam etmeli ve sakin kalmalıyız."