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Spor

Visca'nın başı sakatlıklarla belada

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'un Bosnalı oyuncusu Edin Visca maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Edin Visca bu sezonki 3. sakatlığını yaşadı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Visca'nın başı sakatlıklarla belada
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Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Edin Visca, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamadı.

Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti.

33 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 6 Süper Lig maçında boy gösterebilmiş ve 1 gol 1 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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