28 Aralık 2025 Pazar
Spor

Vitinha, Real Madrid'in radarında

Yaz transfer dönemi için şimdiden hazırlıklarına başlayan İspanyol devi Real Madrid, aris Saint-Germain forması giyen Vitinha'yı yakından takip ediyor.

28 Aralık 2025 Pazar 09:44
Vitinha, Real Madrid'in radarında
La Liga'da Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid'de gelecek yaza yönelik transfer planlaması sürüyor.

Real Madrid ile Vinicius Junior arasındaki uzun süredir devam eden sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil. Brezilyalı yıldız, mevcut kontratında ciddi bir maaş artışı talep ederken, kulüp yönetimi ise son teklifini daha fazla yükseltmeye yanaşmıyor.

Tarafların önümüzdeki yaz yeniden masaya oturması bekleniyor ancak Madrid cephesinde olası bir ayrılık senaryosu için şimdiden alternatif bir plan hazır.

Vinicius, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda her zaman Santiago Bernabeu'da kalmak istediğini vurguladı. Ayrıca kulüp başkanı Florentino Perez'in de Brezilyalı yıldızı takımda tutma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Real Madrid yönetimi, yeni bir anlaşma sağlanamadığı sürece Vinicius'u satmaya sıcak bakmıyor.

VİTİNHA REAL MADRİD'İN RADARINDA

Cadena SER'in haberine göre, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Los Blancos'un rotası Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha'ya çevrilecek.

Real Madrid'in, Vinicius'tan en az 100 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ve bu bütçeyi Portekizli orta saha için güçlü bir hamlede kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Kulüp, Vitinha'yı orta sahada oyunun seviyesini yukarı çekebilecek özel bir profil olarak görüyor.

