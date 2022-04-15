Vitor Hugo: Şampiyonluğa eriştiğimizin farkındayız

Trabzonspor'da başarılı savunmacı Vitor Hugo, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Golüm için mutluyum ama daha da mutlu edecek şey galibiyetti. Tüm takım olarak 3 puanı hedefledik. Takımım adına üzgünüm ama aynı anda şunu da söylemek zorundayım, takımımızı izlerken keyif aldım. Her şeyi yaptık. Birçok şeyi denedik ama son dokunuşu belki de yapamadık." dedi.

Vitor Hugo son olarak, "Hafta içi başka bir maç oynayacağız. Kupa maçımız var. Bizim amacımız ligi erkenden bitirmekti, kaybettiğimiz hiçbir şey yok zaten. Bunun farkındayız. Tek isteğimiz bir an önce insanların mutlu olmasaydı. 1 puan aldığımız için biraz daha uzayacak. Şampiyonluğa eriştiğimizin farkındayız zaten." ifadelerini kullandı.