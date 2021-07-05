Vitor Pereira bu kez şampiyonluk istiyor

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29

Süper Lig'de 2014'ten bu yana devam eden şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin yolları, 2015-2016 sezonunda da sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Pereira ile 2021-2022 sezonu öncesi yeniden kesişti.

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın ikinci döneminde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

SON YILLARDA 3 TEKNİK DİREKTÖR, İKİNCİ DÖNEMLERİNDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fenerbahçe'de son yıllarda 3 isim, iki kez teknik direktörlük görevine getirildi.



İlk dönemlerinde sarı-lacivertli takıma ligde şampiyonluk yaşatan Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal, ikinci kez görev yaptıkları sürede ise beklentileri karşılayamadı.

Pereira, ilk döneminde ulaşamadığı şampiyonluğa, ikinci döneminde ulaşmayı hedefliyor.

EN SON İKİNCİ ŞANSI YAKALAYAN İSİM ERSUN YANAL

Fenerbahçe'de ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen son isim Ersun Yanal oldu.

Deneyimli teknik adam, 2013-2014 sezonunda son şampiyonluğunu kazandırdığı Fenerbahçe'de 2018 Aralık'ta taraftarın da büyük isteği üzerine yeniden görev aldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu 6. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli takımın, 2019-2020 sezonunda da beklentilerin altında kalması üzerine 2020 Mart'ta Yanal ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 56 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda 27 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 1,7 puan ortalaması elde etti.

AYKUT KOCAMAN'IN İKİNCİ DÖNEMİ BİR SEZON SÜRDÜ

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın ikinci kez teknik direktörlük yaptığı dönemde de istenilen başarıyı elde edemedi.

Kocaman, sarı-lacivertli takımda ilk kez 2010'da teknik direktörlük görevine getirildi. Görev yaptığı ilk dönemde 3 sezon Fenerbahçe'nin başında kalan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilere bir lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşattı.

Dört sezon sonra tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, ilk döneminde büyük başarılar yakaladığı sarı-lacivertli ekipte bu kez beklentileri karşılayamadı. 2017-2018 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Kocaman ile yollar ayrıldı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başındaki ikinci döneminde 47 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadığı bu müsabakalarda 2,1 puan ortalaması yakaladı.

DAUM İLE ŞAMPİYONLUK İKİNCİ KEZ SON MAÇTA KAYBEDİLDİ

Fenerbahçe, Alman teknik adam Christoph Daum'un ikinci kez görev yaptığı dönemde de istediği performansı sergileyemedi.

Daum, 2003-2004 sezonunda ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yi iki sezon üst üste lig şampiyonluğuna taşıdı. Sarı-lacivertli takımın 2005-2006'da ise ligde şampiyonluğu son haftada kaybetmesi üzerine Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Üç sezon sonra tekrar Fenerbahçe'nin başına getirilen Christoph Daum'un ikinci dönemi ise sadece bir sezon sürdü. Sarı-lacivertlilerin 2009-2010'da da aynı benzer sonla karşılaşarak şampiyonluğu son müsabakada kaçırmasının ardında Alman teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe, Daum'un ikinci döneminde yaptığı 56 karşılaşmada 36 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda maç başına 2,1 puan elde etti.

PEREİRA, İLK DÖNEMİNDE 14 AY GÖREVDE KALDI

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde 14 ay görevde kaldı.

Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de en az gol yiyen, kalesini en fazla maçta gole kapatan, en az mağlubiyet yaşayan takım olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.



Sarı-lacivertli takım, sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen Portekizli teknik adamla yola devam edildi. Ancak Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonu öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Monaco'ya elenmesinin ardından Vitor Pereira'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi mücadelede 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 2,1 puan ortalaması yakaladı.