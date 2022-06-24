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Spor

Vitor Pereira, Erick Pulgar'ı istiyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta teknik direktör Vitor Pereira'nın Erick Pulgar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

24 Haziran 2022 Cuma 22:39 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması terleten Erick Pulgar'ı transfer etmek istiyor.

Brezilya'dan UOL Esporte'nin haberine göre; Corinthians, Erick Pulgar için kulübü Fiorentina'ya 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Fiorentina ise 4 milyon Euro istediğini iletti.

Finansal bir krizde olan Corinthians'ın Pulgar için fazla bir bütçesi olmadığı ancak Pereira'dan gelen rapor üzerine bu transferi sonuçlandırmak için ısrarcı olduğu belirtildi. Brezilyalılar'ın Pulgar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de yapacağı belirtildi.

28 yaşındaki Şilili milli orta saha, 2019 yazında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Pulgar, 11 Süper Lig maçında forma giydi.

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