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Spor

Vitor Pereira: Fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Altay karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:22
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Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Her şeyden önce futbolcularımı tebrik ederim. Kısa sürede, fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes iyi oynamaya çalışıyor." dedi.

Altay'ın iyi bir takım olduğuna değinen Portekizli teknik adam, "İyi ve motive bir takıma karşı oynadık, galibiyet aldık. Taraftarımız eminim ki futbolcularımızla gurur duyuyordur." ifadelerini kullandı.

Pereira, "Bu şekilde 2-0 kazandık ve çok mutluyum. Taraftarlarımız da eminim futbolcularla gurur duyuyordur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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