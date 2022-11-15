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Spor

Vitor Pereira için büyük sürpriz! İskoçya yolcusu...

Geçtiğimiz günlerde Corinthians ile yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Vitor Pererira için büyük bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Vitor Pereira'nın Glascow Rangers'ın başına geçebileceği iddia edildi.

SporX15 Kasım 2022 Salı 17:10 - Güncelleme:
Vitor Pereira için büyük sürpriz! İskoçya yolcusu...
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Brezilya ekibi Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Rangers'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda Vitor Pereira'nın bir seçenek olabileceğini yazdı.

Rangers2ın bu sezon ligde exeli rakibi Celtic2in 9 puan gerisinde kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesinin ardından Van Bronchorst ile yolların ayrılma düşüncesi olabileceği iddia edildi.

Pereira'nın boşta olmasının Rangers için bir avantaj olduğu ifade edildi. İskoç temdilcisinde, Hollandalı Giovanni Van Bronckhorst ile ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi halinde, kulübün sportif direktörü Ross Wilson'un, boşta olan Pereira için başka bir kulüple görüşmesine gerek olmadığı ve bunun da avantajlı bir durum olduğu belirtildi.

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