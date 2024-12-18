Vitor Pereira için imza an melesi! Yeni adresi Premier Lig

Premier Lig'de bu sezonun istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Gary O'Neil'la yollarını ayıran Wolverhampton'da Vitor Pereira dönemi başlıyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ı çalıştıran Pereira'nın kısa süre içinde resmi olarak Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Athletic'te yer alan haberde Pereira'nın Wolves'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve Portekizli teknik direktörün sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği ifade edildi.

İLK MAÇINA HAFTA SONU ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan ve daha önce Porto, Shanghai Port, Corinthians, Flamengo, Al Ahli ve Olympikaos'u da çalıştıran Vitor Pereira ilk maçına 22 Aralık Pazar günü çıkabilir.

Haberde, Pereira'nın kısa süre içinde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Wolverhamtpon, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak.

WOLVERHAMPTON'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Premier Lig'de 16 hafta sonunda Wolverhampton topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Wolves, bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti.