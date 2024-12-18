İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Pereira için imza an melesi! Yeni adresi Premier Lig
Spor

Vitor Pereira için imza an melesi! Yeni adresi Premier Lig

Suudi ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kısa bir süre içinde Premier Lig ekibi Wolverhampton'a imza atması bekleniyor.

18 Aralık 2024 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Vitor Pereira için imza an melesi! Yeni adresi Premier Lig
ABONE OL

Premier Lig'de bu sezonun istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Gary O'Neil'la yollarını ayıran Wolverhampton'da Vitor Pereira dönemi başlıyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ı çalıştıran Pereira'nın kısa süre içinde resmi olarak Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Athletic'te yer alan haberde Pereira'nın Wolves'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve Portekizli teknik direktörün sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği ifade edildi.

İLK MAÇINA HAFTA SONU ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan ve daha önce Porto, Shanghai Port, Corinthians, Flamengo, Al Ahli ve Olympikaos'u da çalıştıran Vitor Pereira ilk maçına 22 Aralık Pazar günü çıkabilir.

Haberde, Pereira'nın kısa süre içinde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Wolverhamtpon, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak.

WOLVERHAMPTON'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Premier Lig'de 16 hafta sonunda Wolverhampton topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Wolves, bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.