Vitor Pereira için sürpriz iddia! İngiliz ekibi kancayı taktı

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira için flaş bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Gary O'Neil ile yollarını ayıran Wolverhampton, Al Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı gündemine aldı.

Premier Lig ekibinin, 56 yaşındaki Portekizli teknik adamın serbest kalma maddesini ödeyerek takımın başına getirmek istediği belirtildi.

VITOR PEREIRA İSTEKLİ

Vitor Pereira'nın da Wolves'a gitmeye istekli olduğu ve anlaşmanın sağlanması halinde ekibiyle birlikte İngiltere'ye uçacağı yazıldı.

Öte yandan deneyimi, şampiyonluklar kazanmış olması, disiplinli olması ve iyi derece İngilizce konuşabilmesi Wolverhampton'ın Pereira'yı tercih etmesinde etkili rol oynadığı ifade edildi.

Vitor Pereira, 2015 ve 2021 yıllarında iki ayrı dönemde Fenerbahçe'de görev yapmıştı.