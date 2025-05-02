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Spor

Vitor Pereira: Kanıtlamam gereken çok şey var

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile başarılı bir dönem geçiren Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, 'Her seferinde daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum çünkü kendimin yarısını ifade edebildim. Kanıtlamam gereken çok şey var.' dedi.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Vitor Pereira: Kanıtlamam gereken çok şey var
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Premier Lig'de şampiyon ve küme düşen takımlar netleşirken Avrupa kupaları için yarış devam ediyor. Sezon ilk bölümündeki kötü sonuçların ardından küme düşme adaylarından biri olan Wolverhampton, teknik direktör değişiminin sonrası işleri tersine çevirdi.

Gary O'Neil yönetiminde 16 maçta sadece 9 puan toplayabilen Wolves, Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçti ve aldığı olumlu sonuçlarla ligde kalmayı garantiledi.

"TARAFTAR VE TAKIM UYUM SAĞLADI"

Premier Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve rekorlara imza atan Wolves'ta Vitor Pereira, taraftarlar ve takımla yakaladığı uyumu anlattı. BBC'ye verdiği röportajda Pereira, "İnsanlarla bağımız, birlikte acı çektiğimizde daha da güçleniyor ve hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir durumda bu bağı hissediyorsunuz. Acı çektiğimiz anlarda, birlikte acı çektiğimizi hissedersiniz. Kutlama anlarında, onlarla birlikte olmanız gerekir." dedi.

Pereira ayrıca, "Her seferinde daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum çünkü kendimin yarısını ifade edebildim. Kanıtlamam gereken çok şey var. Eğer beni zorlayacak doğru yerdeysem sihir yapabilirim. İnanın bana." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'deki son 6 maçını kazanan Wolverhampton, 55 yıl sonra İngiltere'nin en üst liginde tarihinin en iyi galibiyet serisini yakaladı.

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