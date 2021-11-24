Vitor Pereira: Kendi seviyemizde oynamalıyız

24 Kasım 2021 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:08

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Dimitrios Pelkas, Olympiakos karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

VITOR PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"Maç hiç şüphe yok ki zor olacak. İki iyi takımın maçı olacak. Olympiakos bu turnuvalarda oynamaya alışkın bir takım. Onlarla oynadığımız son maça göre bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Kontra ataklara izin vermemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde oynayacağız. Buraya tekrardan geri dönmek güzel bir his."

3'LÜ 4'LÜ SAVUNMA

"Takımı birçok sistemde oynayabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Farklı takımlarla oynuyoruz, dolayısıyla bizim için 3'lü ve 4'lü aynı anda oynamak, rakibe göre taktik belirlemek önemli. Atak anında ve ofans anında farklı sistemler sergileyebilirsiniz. Futbolun geleceği bu. Yarınki tercihimizi görmek için yarını beklemeliyiz. Galatasaray maçı güzel bir maçtı ama geride kaldı. Yarın da burada güzel bir maç olacak. Olabilecek en iyi koşullarda sahaya çıkmamız gerekiyor. Dengeli olmamız gerekiyor, oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra yarınki tercihlerimiz belli olacak."

YUNANİSTAN'DA ALDIĞI CEZA

"Fenerbahçe ve Olympiakos iki büyük kulüp. Ben buraya bu iki takımı konuşmak için geldim. Bahsettiğiniz konu hakkında konuşmak istemiyorum."

PELKAS'IN AÇIKLAMALARI

"Çok önemli bir maç olacak. Biz buraya savaşmak için geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar, biz de buraya kazanmak için geldik. Alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma adına ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ülkeme dönmek benim için gerçekten çok hoş. Umarım yarın galip geliriz. Oynarsa benim için iyi olur, eğer forma giyersem takımım için elimden geleni yapacağım."

"DERBİ GALİBİYETİNE İHTİYACIMIZ VARDI"



"Şu anda iyi bir moddayız. Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı, bizim için önemli bir galibiyetti. Ama arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunu unutup, yarınki maça odaklanmamız gerektiğini konuştuk. Fenerbahçe oynadığı her turnuvada zirveye oynar."