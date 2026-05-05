  • Vitor Pereira, Morgan Gibbs-White'ın sağlık durumu için konuştu
Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Nottingham Forest deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Maçta sakatlık yaşayan yıldız oyuncu Morgan Gibbs-White için teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 12:51 - Güncelleme:
Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdüren Nottingham Forest, Chelsea deplasmanından 3 gollü galibiyetle döndü. Vitor Pereira yönetimindeki Forest, rakibini 3-1 mağlup ederek ligde kalmaya bir adım daha yaklaştı.

KORKUTAN SAKATLIK

Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi'nin ikinci golünde asisti yaparken ciddi bir sakatlık yaşadı. İngiliz oyuncu, mücadelenin ikinci yarısındaki bir pozisyonda Chelsea kalecisi Robert Sanchez'le çarpıştı ve alnından açılma meydana geldi. Kanlar içinde yerde kalan Gibbs-White'a ilk müdahale sahada yapılırken deneyimli orta sahanın yüzüne maçın ardından dikiş atıldı.

PEREIRA SON DURUMUNU AÇIKLADI

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Portekizli teknik direktör Gibbs-White'ın sakatlığı hakkında şunları söyledi, "Bekleceğiz. Gibbs-White'ın yüzünde derin bir kesik var ama o bir savaşçı ve güçlü bir zihniyete sahip. Umarım sağlık ekibimiz onu oynayabilecek duruma getirmek için mucizeler yaratabilir. Göreceğiz."

26 yaşındaki oyuncu maçın ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu belirten bir paylaşım yaparken takım arkadaşı Taiwo Awoniyi'yi Chelsea karşısında attığı 2 golden dolayı kutladı.

GIBBS-WHITE'IN KARİYERİ

Nottingham Forest'ın en önemli isimlerinden biri olan Morgan Gibbs-White bu sezon 51 maçta süre alırken 16 gol ve 7 asist kaydetti. Wolverhampton altyapısından yetişen ve sonrasında Swansea City ile Sheffield United'da kiralık olarak oynayan İngiliz orta saha 2022'de Nottingham Forest'a imza atmıştı.

