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Spor

Vitor Pereira, Mourinho'nun ardında Premier Lig'de bir ilki başardı

Düşme hattında bulunan Wolverhampton'un başında geçen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira çıktığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı Premier Lig tarihinde Jose Mourinho'dan sonra bunu başaran ikinci Portekizli oldu.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Vitor Pereira, Mourinho'nun ardında Premier Lig'de bir ilki başardı
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Wolverhampton, Vitor Pereira yönetiminde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Pereira'nın ilk maçında Leicester City'yi yenen Wolves, ilk iç saha karşılaşmasında ise Manchester United'ı mağlup etti.

Vitor Pereira, yeni takımında aldığı iki galibiyetle Premier Lig tarihine geçerken Jose Mourinho'nun ardından ilki başardı.

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk iki maçını da kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

Pereira döneminde aldığı iki galibiyetle maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtulan Wolverhampton'ın 15 puanı bulunuyor. Wolves, 2024'ü Tottenham deplasmanında tamamlayıp yeni yılda ilk maçında Nottingham Forest'la karşılaşacak.

Maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Vitor Pereira, "İki maçı da kazanmak kolay değil. Takımların çok kaliteli oyuncuları var. Çalışmaya inandığınızda, iletişim doğru olduğunda, herkes görevlerini ve sahada ne yapması gerektiğini bildiğinde oyuncuların kalitesi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

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