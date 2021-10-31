Fanatik 31 Ekim 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 23:19

Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası bazı isimlere kesilecek. Ligin ilk yarısının nasıl biteceği bu konuda alınacak kararlar açısından önemli. Ancak iddiaya göre Vitor Pereira kalırsa, Nazım Sangare ile yollara ayrılacak.

Fanatik'in haberine göre, kalan haftalarda Vitor Pereira, takımı toparlayabilirse devre arasında bazı isimlerle yollar ayrılacak. O oyunculardan biri de milli oyuncu Nazım Sangare. Nazım, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzaktı ve sahalara geri döndü.

NAZIM SANGARE, BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon 457 dakika süre alan oyuncu 9 maçta forma giyip 3 asist yaptı. Buna rağmen orta 5'linin sağ kanadında Pereira'nın beklentisini karşılayamayan Nazım, takımdan ayrılabilir.

PEREİRA, YENİ BİR KANAT BEK İSTEYECEK

Pereira şimdiye dek kanat bekleri olarak Nazım Sangare, Bright Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'yı kullandı. Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kısmen de olsa istediğini alan Pereira, takımda kalabilirse yeni bir kanat bek isteyecek.