İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Pereira, o ismi gözden çıkardı! Fenerbahçe'de karar verildi
Spor

Vitor Pereira, o ismi gözden çıkardı! Fenerbahçe'de karar verildi

Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası bazı oyunculara kesilecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, eğer görevde kalırsa beklentisini karşılayamayan Nazım Sangare ile yollar ayrılacak.

Fanatik31 Ekim 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 23:19
ABONE OL

Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası bazı isimlere kesilecek. Ligin ilk yarısının nasıl biteceği bu konuda alınacak kararlar açısından önemli. Ancak iddiaya göre Vitor Pereira kalırsa, Nazım Sangare ile yollara ayrılacak.

Fanatik'in haberine göre, kalan haftalarda Vitor Pereira, takımı toparlayabilirse devre arasında bazı isimlerle yollar ayrılacak. O oyunculardan biri de milli oyuncu Nazım Sangare. Nazım, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzaktı ve sahalara geri döndü.

NAZIM SANGARE, BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon 457 dakika süre alan oyuncu 9 maçta forma giyip 3 asist yaptı. Buna rağmen orta 5'linin sağ kanadında Pereira'nın beklentisini karşılayamayan Nazım, takımdan ayrılabilir.

PEREİRA, YENİ BİR KANAT BEK İSTEYECEK

Pereira şimdiye dek kanat bekleri olarak Nazım Sangare, Bright Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'yı kullandı. Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kısmen de olsa istediğini alan Pereira, takımda kalabilirse yeni bir kanat bek isteyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.