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Spor

Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Suudi Arbaistan'da Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanıyor.

17 Aralık 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolverhampton ve Pereira arasındaki anlaşmaya göre, 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Wolverhampton, Pereira'nın sözleşmesi devam ettiği için Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Vitor Pereira için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Pereira'nın başına geçmeye hazırlandığı Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

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