Vitor Pereira transfer planını açıkladı! Savunmaya 2 takviye

Gary O'Neil'ın ardından Vitor Pereira'yı göreve getiren Wolverhampton'ın yükselişi sürüyor.

Pereira'nın ilk maçında deplasmanda Leicester City'yi 3-0 yenen Wolves, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk iç saha maçında Manchester United'ı 2-0 yendi.

Son maçında Londra deplasmanından Tottenham'a konuk olan Wolverhampton, geriye düştüğü maçta puanı kurtardı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İngiltere'de yarın başlayacak transfer dönemi öncesinde Wolverhampton için iki isim gündeme geldi.

Vitor Pereira, ocak ayında savunma hattını güçlendirmeleri gerektiğini belirtip, "Savunmada üç kişiyle oynuyoruz ve üç stoper istemiyorum. Sadece bir stoper ve sol veya sağ bek istiyorum. Ancak bu, biraz deneyimli bir oyuncuyu transfer etmemiz gereken bir pozisyon." ifadelerini kullanmıştı.

BBC'de yer alan haberde Wolverhampton'ın Club Brugge'den Joel Ordonez ve Lens'ten Kevin Danso'yla ilgilendiği, Her iki futbolcunun da uzun süredir takip edildiği belirtildi.

Futbol kariyerine ülkesi Kolombiya'da başlayan Joel Ordonez, 2023'te Club Brugge imza attı. 20 yaşındaki stoperin güncel piyase değeri 18 milyon euro olarak belirlendi. Ordonez bu sezon Club Brugge formasını 22 kez giydi.

Futbol kariyerine İngiltere'de başlayan ve sonrasında Augsburg, Southampton ve Fortuna Düsseldorf formalarını giyen Kevin Danso, Lens'e 2021'de transfer oldu. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 26 yaşındaki stoper bu sezon 12 maçta sahaya çıktı.