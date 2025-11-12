İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Vitor Pereira veda etmişti! Wolves'ta yeni teknik adam açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rob Edwards ile güçlendirdi.

12 Kasım 2025 Çarşamba 18:41
Vitor Pereira veda etmişti! Wolves'ta yeni teknik adam açıklandı
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

