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Spor

Vitor Pereira, Wolverhampton ile imzaladı

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Aralık 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Vitor Pereira, Wolverhampton ile imzaladı
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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Avrupa'ya döndü.

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.

Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

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