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Spor

Vitor Pereira: Wolves'ta harika işler yapacağım

Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2024 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Vitor Pereira: Wolves'ta harika işler yapacağım
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Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni görevi için sabırsızlandığını söyleyen Pereira, "Suudi Arabistan'da bir projenin parçasıydım ama bu teklifi duyar duymak geldim. Premier Lig, en büyük sahne. Her zaman burada olmanın hayalini kurdum." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Antrenörlük tarzına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Benim işim oyunculara rehberlik etmek. Taktiksel bir GPS gibi. Bu sayede oyuncular cesaretle ve özgüvenle oynayacaklar. Ben detaylara bakarım, futbolda farkı onlar yaratır. Bir maçı kazandırabilir ya da kaybettirebilirler. Ben her şeye bakan bir antrenörüm. Wolves'a çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Daha önce iki kez Fenerbahçe'de de çalışan Vitor Pereira, 1.5 yıl boyunca Wolverhampton'da görev yapacak.

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