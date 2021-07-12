Vitor Pereira'dan futbolculara dayanıklılık testi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılık testi uygulandı.
Sarı-lacivertli takım 2 gruba ayrılırken, futbolcular yarım saat arayla dayanıklılık testlerine girdi.
Kaleci Altay Bayındır, takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.